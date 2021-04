São Manuel: doações para a Campanha do Agasalho terão início no dia 26

As doações poderão ser entregues diretamente no CCI – Centro de Convivência do Idoso

Da Redação

Na próxima segunda-feira, 26, a Prefeitura Municipal de São Manuel, através do Fundo Social e Diretoria da Promoção Social, iniciará o cadastramento de famílias a serem beneficiadas pela Campanha do Agasalho 2021, através do telefone 3842-2326.

As famílias em vulnerabilidade social que serão atendidas terão horário agendado para a retirada, que será de forma individualizada e segura, seguindo os protocolos de prevenção da Covid-19. Também já foi iniciado o recebimento das doações dos munícipes que possam contribuir com a causa.

Serão recebidos como doação cobertores, roupas, sapatos, meias, luvas e cachecóis, entre outras peças de vestuário que estiverem em bom estado.

As doações poderão ser entregues diretamente no CCI – Centro de Convivência do Idoso, situado na Rua XV de Novembro, nº 591, Centro, ou agendando a retirada na casa do doador, através do telefone 3842-2336. Devido a pandemia, estenderemos a realização da Campanha nos meses de maio e junho. Para mais informações, entrar em contato com o número 3812-4400 (ramal 4418) com Cátia do Fundo Social.