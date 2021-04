Sebrae-SP abre inscrições para curso de empreendedorismo para mulheres com deficiência

Curso já está em sua 2ª turma neste ano e as aulas terão início no dia 17 de maio

Da Redação

Até o dia 10 de maio, as mulheres com deficiência do estado de São Paulo poderão se inscrever para participar do curso on-line “Sebrae Delas – Elas Realizam”, voltado ao apoio e fortalecimento do empreendedorismo feminino. Totalmente gratuito, o curso já está em sua 2ª turma neste ano e as aulas terão início no dia 17 de maio.

A ação é realizada pelo Governo de São Paulo em parceria com o Sebrae-SP, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e faz parte do programa Empreenda Mulher. O curso tem carga horária de 13h de capacitação, mais 2h de mentoria por meio de uma plataforma acessível para todas as deficiências, que permitirá a interação entre as participantes.

Os temas abordados no curso são: Inspiração – inteligência emocional, descubra-se; Capacitação – empreenda rápido, descomplique; Impacto – conteúdo relevante e complementar ao empreendedorismo; Mentoria – habilidades interpessoais e gestão.

“Mais uma vez, na sua segunda versão, o Governo de SP e o Sebrae vão capacitar mais mulheres com deficiência. A mulher já é empreendedora por natureza, com este curso elas serão grandes empreendedoras, colaborando diretamente para o crescimento do Estado com geração de emprego e renda”, afirmou a Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão.

“O programa consolida o importante apoio que o Sebrae já vem dando a essas empreendedoras, mas agora com foco mais direcionado para a inclusão, com um objetivo importante de transformar a vida dessa mulher por meio do empreendedorismo, do conhecimento”, ressalta Wilson Poit, Diretor Superintendente do Sebrae-SP.

Interessadas devem acessar o formulário até o dia 10 de maio pelo link: http://forms.gle/GipooLvs4wS1pgrF7 .

TODAS in-Rede

De acordo com a Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência (www.basededados.sedpcd.sp.gov.br), atualmente vivem no estado mais de 1,7 milhão de mulheres com deficiência. Pensando nisso, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência criou o programa TODAS in-Rede, que visa o empoderamento e a autonomia das mulheres com deficiência do estado, por meio de ações de formação profissional, disseminação de informações e criação de uma rede virtual acessível às mulheres com deficiência, onde são trabalhados temas como acesso à informação, trabalho, renda e autonomia financeira, exercício dos direitos afetivos, sexuais e reprodutivos, prevenção à violência e autoestima e liderança.

Para se cadastrar na Rede Virtual e ficar por dentro de todas as novidades do programa TODAS in-Rede basta acessar: http://www.todasinrede.sp.gov.br .

Sebrae Delas

O Sebrae Delas é um programa criado para fortalecer o empreendedorismo feminino com foco no despertar para o autoconhecimento, aumento de rede de contatos e da competitividade dos negócios

Ele é composto por quatro pilares: inspiração, capacitação, impacto e mentoria. Em cada uma dessas fases, as empreendedoras participantes têm acesso a orientações voltadas para inteligência emocional e gestão de negócios, além do desenvolvimento de redes de contatos e atitudes empreendedoras – tudo em uma linguagem adaptada para a necessidade e o dia a dia dessas mulheres.