São Manuel suspende retorno de aulas presenciais na rede municipal; funcionário de escola testa positivo para Covid-19

Aulas presenciais serão adiadas, pelo menos, até o dia 30 de abril

Da Redação

Na última terça-feira, um dos funcionários do Setor de Merenda Escolar procurou a Unidade Gripal apresentando sintomas de Covid–19 e, ao realizar o teste, o resultado foi positivo. Diante do fato, a Diretoria de Educação acionou a Diretoria de Saúde que, através da Vigilância Epidemiológica, orientou que todos os demais funcionários pertencentes ao Setor de Merenda, por precaução e seguindo os protocolos, também fossem afastados de suas atividades e testados.

Em função desse fato, as aulas presenciais na rede municipal de ensino serão adiadas, pelo menos, até o dia 30 de abril e a entrega dos “kits merenda” e de alimentos ficarão momentaneamente suspensas. Desse modo, as aulas na rede municipal continuarão de moro remoto na próxima semana podendo, as demais redes, seguirem o Decreto nº 3850 de 19 de abril de 2021.