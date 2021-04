Botucatu tem mais uma morte por Covid-19; vítima tinha 59 anos

No mês foram contabilizados 33 óbitos

Da Redação

Botucatu registrou neste sábado, 24 de abril, mais uma morte por Covid-19. Com isso, município chega a 194 fatalidades desde o início da pandemia, há um ano, conforme dados do governo do Estado.

Vítima é uma mulher de 59 anos, que estava internada no Hospital das Clínicas de Botucatu.

No mês foram contabilizados 33 óbitos, correspondendo a 16,49% do total. Segundo o governo paulista, o índice de letalidade de Botucatu está em 1,7%, sendo de 2,1% entre os homens e 1,5% com as mulheres.