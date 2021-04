Câmara de Botucatu avaliará projeto que transforma academias em serviços essenciais

Para ser aprovado, o texto precisa de quórum simples entre os vereadores

Da Redação

O projeto de lei que tem sido chamado de “PL das academias” está na pauta da sessão ordinária da próxima segunda-feira, 26 de abril, da Câmara de Botucatu. A plenária virtual tem início às 20h. Para ser aprovado, o texto precisa de quórum simples entre os vereadores

O PL enfatiza a importância das práticas esportivas como promotoras de saúde física e mental e na melhora do sistema imunológico dos botucatuenses e solicita que os espaços possam funcionar mesmo em tempos pandêmicos, com as medidas de distanciamento, higienização do espaço e todos os protocolos de prevenção ao Covid-19 cumpridos conforme legislação vigente.

Autoria é do vereador sargento Laudo (PSDB), com emendas de Palhinha, Lelo Pagani, Alessandra Lucchesi e Marcelo Sleiman.