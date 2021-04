México adquire 35 ônibus com carrocerias fabricadas em Botucatu

Veículos circularão na recém-criada linha 4, regulamentada pela Metrobús para atender à capital

Da Redação

A Cidade do México, uma das maiores áreas metropolitanas da América do Norte, fez o pedido de 35 ônibus fabricados pela Volvo Group Buses México e uma empresa instalada em Botucatu. Os veículos circularão na recém-criada linha 4, regulamentada pela Metrobús para atender à capital. Valores do negócio não foram divulgados.

Segundo dados do Ministério da Mobilidade (Semovi), são transportados 1,5 milhão de passageiros por dia. A montagem das carrocerias, que são enviadas em forma de SKD, é realizada na Volvo México com o acompanhamento técnico de profissionais da Caio, reforçando a parceria e o comprometimento com a qualidade em todas as etapas do processo.

As primeiras unidades encarroçadas sobre chassis Volvo B 8RLE – 6X2, com 15.000 mm de comprimento e motorização EURO 6, o qual reduz a emissão de agentes poluentes, atendendo às rígidas normas praticadas em alguns países da América Latina. O chassi ainda não é comercializado no Brasil.

Outro diferencial é a porta deslizante com folha dupla, importada da Holanda. Também conhecida como “porta padrão metrô”, a Sliding Door foi instalada no entre-eixos do ônibus. Por deslizar lateralmente, a porta ocupa menos espaço na carroceria, o que facilita o fluxo de passageiros pelo vão de abertura de acesso, com 1350 mm de largura.

Uma rampa móvel foi instalada no acesso à Sliding Door, para a comodidade de pessoas PcD’s. O salão interno também possui sinalização em braile e espaço para cão-guia.

São equipados com piso baixo e ajoelhamento da suspensão, proporcionando conforto e segurança no embarque e desembarque de passageiros.

As unidades contam com recursos tecnológicos, como preparação para GPS, preparação para microcâmera, iluminação interna e externa em LED e itinerários eletrônicos também em LED, localizados em pontos estratégicos da carroceria. O salão interno destaca-se também, por possuir poltronas exclusivas para mulheres.