SP bate recorde e vacina 329 mil pessoas em 24h

Estado já imunizou 14,87% da população em primeira dose

Da Redação

São Paulo aplicou nesta sexta-feira 329.279 doses de vacina de Covid-19 em todo o Estado, recorde em um único dia. O número representa 18,9% de todas as vacinas aplicadas no Brasil no dia de ontem. Os dados são do sistema oficial do Governo de SP VaciVida e do Consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Entre o total de imunizados do estado, segundo dados do Vacinômetro deste sábado (24), às 11h50, foram aplicadas 10.676.981 doses, sendo 6.925.916 em primeira dose e 3.751.065 em segunda dose. Em números absolutos São Paulo é que mais vacina no Brasil.

Segundo os dados do consórcio de veículos, o estado já imunizou 14,87% da população em primeira dose e 8,01% com a segunda dose das Vacinas do Butantan e da Fiocruz/Astrazeneca.

Os 645 municípios do estado começaram a imunizar ontem os idosos a partir de 64 anos de idade. No próximo dia 29 de abril será a vez das pessoas com 63 anos e no dia 6 de mais quem possui 60, 61 e 62 anos.



VacinaJá e Vacinômetro

Quem faz parte dos públicos-alvo da campanha pode realizar um pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br , que vai agilizar o momento da aplicação da sua vacina. O preenchimento do formulário leva de um a três minutos e economiza até 90% do tempo de atendimento nos postos de vacinação, pois os profissionais conseguem resgatar os dados pré-enviados. Esse cadastramento não é obrigatório, mas facilita a rotina das equipes da saúde e dos pacientes.

O Vacinômetro com as doses aplicadas por município e todos os detalhes da imunização estão disponíveis em www.saopaulo.sp.gov.br .