Botucatu: casos de Covid-19 têm alta de 19% na semana, aponta análise da Prefeitura

De 18 a 24 de abril foram registrados 341 novos casos de coronavírus na Cidade

Da Redação

Os casos de Covid-19 tiveram aumento de 19% em Botucatu nos últimos sete dias, conforme boletim apresentado na noite de sábado, 25 de abril, pelo secretário municipal de Saúde, André Spadaro. A análise compreende as chamadas “semanas epidemiológicas” e é a primeira mensuração após o início da Fase de Transição do Plano São Paulo, que flexibilizou atividades econômicas e de circulação de pessoas

De 18 a 24 de abril foram registrados 341 novos casos de coronavírus na Cidade, percentual 19% maior do que o período anterior, quando foram 286 infecções, no período de 11 a 17 de abril. O acumulado nesta semana ainda é menor do que dos demais períodos em março, antes da adoção de medidas restritivas mais severas, principalmente dos chamados de “lockdown de final de semana”.

“Após uma queda de 50% nas três semanas com as medidas mais restritivas, a mais recente apuração mostra aumento nos casos novos. É fundamental ressaltar as medidas de prevenção, principalmente distanciamento e situações de aglomeração. Uma queda significativa pode causar sensação de falsa segurança e de relaxamento. Isso não pode ocorrer em nosso dia a dia para que não haja uma nova escalada de casos em Botucatu”, frisou Spadaro.

Os índices de ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) estava em 112% no Hospital das Clínicas (HCFMB), onde as 40 vagas estavam em uso, sendo necessária a abertura de mais cinco espaços emergenciais. Já na rede privada há o uso de 50% dos 20 leitos, conforme o registrado no sábado, 3 de abril.

Na última atualização do boletim epidemiológico emitido também no sábado, Botucatu tem 11.297 casos acumulados. Há 66 pessoas internadas em hospitais e mais 394botucatuenses em quarentena domiciliar obrigatória.