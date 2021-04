Homem de 75 anos morre após capotar carro na Castelo Branco

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Da Redação

Um capotamento de veículo ocorrido na noite deste sábado, 23 de abril, matou o condutor do veículo, um homem de 75 anos. O fato ocorreu no quilômetro 191 da Rodovia Castelo Branco (SP-280), em Pardinho.

Informações passadas dão conta que Pedro Carvalho, morador de Mauá, em SP, teria perdido o controle do veículo, ainda em causas a serem apuradas, vindo a capotar o Renault Logan, ano 2012.

O homem chegou a ser resgatado pela concessionária e encaminhado ao hospital, em Itatinga, mas não resistiu aos ferimentos.

A perícia ainda deve apurar as causas do acidente. Será necessário exame necroscopico, tendo em vista que o local do acidente ficou prejudicado.