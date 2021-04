Itatinga prorroga inscrições de concurso para professor

Inscrições, que tiveram início no dia 12 de abril, podem ser feitas até às 23h59 do dia 3 de maio

Do PCI Concursos

Foram prorrogadas as inscrições do novo Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Itatinga, no estado de São Paulo, que tem como objetivo a contratação temporária, por meio da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de docentes para atuarem em diversas disciplinas.

De acordo com o documento (retificação I), as inscrições, que tiveram início no dia 12 de abril de 2021, podem ser feitas até às 23h59 do dia 3 de maio de 2021, por meio do site da OM Consultoria. Há taxa de participação no valor de valor de R$ 22,78. Vale ressaltar que os candidatos devem enviar os documentos especificados no edital para o endereço eletrônico psitatinga0121@gmail.com até a data limite do período mencionado.

Há oportunidades disponíveis dentre os cargos de Professor de Educação Básica; Professor de Educação Básica Especial; e Professor de Educação Básica II nas áreas de: arte; ciências; educação física; geografia; história; língua portuguesa/inglês e matemática.

Os docentes selecionados e contratados deverão atuar em jornadas de 14 horas-aula/semanais, sendo que cada uma será ressarcida nos valores de R$ 15,50 ou R$ 16,65. Para participar, é necessário ter licenciatura plena com habilitação específica na área em que deseja atuar.

Etapas de participação

Como forma de avaliação, os candidatos inscritos serão avaliados mediante prova de títulos. Vale ressaltar que a ficha dos títulos deve ser enviada devidamente preenchida, juntamente com os documentos comprobatórios, para o e-mail psitatinga0121@gmail.com, durante o período de inscrições já mencionado.

Vigência

O prazo de validade desta seleção será de 12 meses, com possibilidade de ser prorrogado por igual período a critério da Administração Pública.