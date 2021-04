SP registra queda superior a 26% nas internações por COVID-19 em um mês

Hoje, há 22.319 pacientes internados

Da Redação

O Estado de São Paulo registrou neste domingo (25) uma redução de 26,9% no número de pessoas internadas por COVID-19 no último mês.

Hoje, há 22.319 pacientes internados, sendo 10.556 em unidades de terapia intensiva e 11.763 em enfermaria. Em 25 de março, havia 30.549 hospitalizados, 8.230 a mais que hoje. A maior redução se concentra nos pacientes em leitos clínicos: eram 17.875 um mês atrás. Em UTI, havia 12.674 internados.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 80,7% e na Grande São Paulo é de 79%. Desde o início da pandemia, já são 2.834.321 casos e 92.693 óbitos. Entre os que tiveram a doença, 2.483.669 já estão recuperados, sendo que 289.423 foram internados e receberam alta hospitalar.

Está vigente a Fase de Transição do Plano São Paulo, adotada diante da reversão da tendência de crescimento das internações. No entanto é fundamental que, mesmo com a redução dos índices, a população mantenha as medidas de distanciamento, uso de máscaras e higiene das mãos.