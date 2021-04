Unesp de Botucatu promoverá curso de introdução ao Geoprocessamento com QGIS

São apenas 20 vagas disponíveis

Da Redação

Estão abertas as inscrições para o curso on line Introdução ao Geoprocessamento com QGIS, a ser realizado de 10 a 14 de maio. O objetivo do curso é a capacitação profissional em geoprocessamento utilizando como ferramenta o programa QGIS, um dos mais utilizados atualmente em instituições públicas ou privadas. O QGIS é distribuído de forma livre podendo ser utilizado para as mais diversas finalidades como planejamento agronômico, florestal, ambiental e urbano. São apenas 20 vagas disponíveis.

O instrutor será o professor Donizeti Aparecido Pastori Nicolete, graduado em Engenharia Florestal, com mestrado e doutorado em Agronomia (Irrigação e Drenagem) e ampla atuação na área de Geoprocessamento, ministrando cursos de capacitação e aulas em nível de graduação.

A programação do curso inclui conceitos fundamentais em Sistemas de Informação Geográfica (SIG), interface do programa QGIS, camadas vetoriais, tabela de atributos, métodos de seleção de feições, criação e edição de camadas vetoriais, ferramentas de geoprocessamento para obtenção de áreas de preservação permanente, integração de planilhas eletrônicas com QGIS, obtenção de pontos amostrais, integração com bases de dados WEB, finalização exportação de mapas, além de exercícios guiados para treinamento e consolidação dos temas após o término do curso.

O curso Introdução ao Geoprocessamento é uma realização da Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (Fepaf).

Mais informações, programação completa e inscrições em www.fepaf.org.br .