Botucatu: dupla é presa por furtar materiais de transformador da rede elétrica

Acusados venderam as placas de alumínio por R$ 50

Da Redação

Dois homens foram detidos na tarde desta segunda-feira, 26 de abril, após o furto de cabos e placas metálicas de um transformador da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), em Botucatu.

O fato ocorreu no bairro Green Valle onde a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada após uma denúncia de que os acusados retiravam materiais do transformador. Os mesmos fugiram a pé para a região do Santa Maria.

Pelo local, os agentes municipais encontraram o transformador quebrado e caído no chão.A equipe iníciou patrulhamento com vistas pelas imediações.

Na Rua Jose Conceição Gonçalves Pinto, no Jardim Santa Mônica, a GCM encontrou dois homens com as características informadas pelos populares. Um deles, menor de idade.

Ambos confessaram a retirada dos materiais, incluindo placas de alumínio, sendo vendidos a um estabelecimento nas proximidades por R$ 50

O comprador informou a equipe da GCM que comprou as chapas metálicas dos dois suspeitos e que não sabia da procedência do material.

Menor e o outro acusado foram encaminhados a Polícia Civil, sendo que a mãe do menor teve ciência da apreensão do mesmo. O representante da CPFL reconheceu os materiais como sendo da empresa.

O maior de idade foi enquadrado por furto qualificado e receptação culposa. Está preso e a disposição da Justiça.