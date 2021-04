Concurso público em São Manuel tem novas datas definidas

Prova objetiva está prevista para o próximo dia 16/05 e a prova prática para 13/06

Da Redação

Nesta segunda-feira, 26, foi publicado o Edital de Retomada das Atividades do Concurso Público 01/2020, que define os procedimentos e as novas datas para a realização das provas objetivas e da prova prática do certame.

De acordo com o novo cronograma, a prova objetiva está prevista para o próximo dia 16/05 e a prova prática para 13/06. O Edital está disponível aqui. Mais informações podem ser obtidas através do site do município ou, ainda, no site da organizadora www.globalconcursos.org.br.