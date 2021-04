Curso gratuito de programação da USP está com inscrições abertas para alunos do ensino médio

Podem se inscrever estudantes de todo o Brasil; aulas serão pela internet

Da Agência Educa Mais Brasil

Estudantes do ensino médio, de todo o Brasil, interessados em aprender programação básica podem se inscrever gratuitamente no Projeto Codifique, da Universidade São Paulo (USP), que está com inscrições abertas até o dia 10 de maio para o curso gratuito. Os alunos que concluírem o curso com 70% ou mais tarefas concluídas receberão um certificado oficial da USP.

Ao todo, serão oito aulas, ministradas às quartas-feiras, das 16h até 17h, pela plataforma Google Meet. A primeira aula está programada para o dia 19 de maio e, a última, no dia 7 de julho. As inscrições devem ser feitas através do preenchimento do formulário.

O curso aborda temáticas referentes à lógica e resolução de problemas. Os conceitos de programação básica serão dados através da linguagem JavaScript.

Além das atividades que serão propostas a cada aula para fixação, haverá monitoria em três diferentes horários – que serão informados futuramente. Ao finalizar o curso, os alunos deverão implementar um pequeno projeto de programação com base no que foi estudado.

O Codifique é um projeto realizado pelo Programa de Educação Tutorial (PET) Computação, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos (SP). O curso foi oferecido presencialmente até 2019. Por conta da pandemia, agora está no formato on-line para se adequar ao contexto do ensino remoto emergencial.