Curso on-line gratuito de Moda Inclusiva está com inscrições abertas

Até o dia 29 de abril, estudantes, profissionais do segmento de moda e comércio, entre outros que se interessam pelo tema, poderão se inscrever no curso on-line gratuito “Moda Inclusiva Módulo Negócios”. Iniciativa, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência em parceria com o Centro de Tecnologia e Inovação, tem como objetivo apresentar e discutir novos conceitos de negócios da moda, refletindo sobre a necessidade e promoção de produtos e serviços que levem em consideração as perspectivas e particularidades da pessoa com deficiência.

O curso, que tem início na próxima sexta-feira (30), terá carga horária de 8 horas, divididas em quatro encontros on-line pela plataforma TEAMS nos dias 30 de abril, 04, 06 e 11 de maio, das 9h às 11h.

Os temas abordados no curso são: O que é Moda Inclusiva; Conceito de saúde na Moda Inclusiva; O atendimento da pessoa com deficiência; Marketing Digital; Moda Inclusiva e cenário Internacional; Acessibilidade e Comunicação; Promoção de Moda Inclusiva; Moda Inclusiva como nicho de mercado.

Interessados devem se inscrever por meio do link http://bityli.com/i9gHU

Moda Inclusiva

O programa Moda Inclusiva, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, propõe uma reflexão comportamental sobre a moda, buscando uma abordagem inclusiva à área, pensando em peças que sejam capazes de atender pessoas com e sem deficiência, utilizando pequenas adaptações e funcionalidades. O Moda Inclusiva também tem o objetivo de estimular a abertura de espaço para essa área com os profissionais e o mercado.

Serviço

Curso on-line “Moda Inclusiva Módulo Negócios”

Público-alvo: Estudantes, profissionais do segmento de moda e comércio, entre outros que se interessam pelo tema.

Carga horária: 8 horas (4 encontros pela plataforma TEAMS ).

Datas : 30/04, 04/05, 06/05 e 11/05 de 2021

Horário: 09:00 às 11:00h