Unesp seleciona alunos para receber notebooks para aulas remotas

Inscrições terminam em 10 de maio

Da Redação

Em parceria com a Coordenadoria de Permanência Estudantil (Cope), a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) está com um edital aberto para selecionar 1.000 estudantes dos cursos de graduação da Unesp que necessitem de empréstimo de computador portátil (notebook) para participar das atividades acadêmicas remotas, oferecidas dessa forma em razão das medidas de segurança e controle da pandemia da Covid-19.

Este edital de inclusão digital (leia-o aqui) é destinado apenas aos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica classificados no Programa de Auxílios da Permanência Estudantil da Unesp no ano de 2021. “A necessidade de incluir digitalmente uma parcela dos nossos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica é importante e urgente porque permitirá o acesso às aulas remotas”, afirma a pró-reitora de graduação da Universidade, professora Celia Maria Giacheti.

A iniciativa leva em consideração recomendação recente do Comitê Unesp Covid-19, que indicou que todas as atividades acadêmicas e administrativas passíveis de realização remota sejam mantidas nesse formato até dezembro de 2021. A recomendação consta no documento Estratégias para Reorganização das Atividades Acadêmicas e Administrativas da Unesp no Contexto da Pandemia da Covid-19, publicado em março.

Em 2020, o primeiro ano em que o ensino presencial sofreu o impacto das ações para controle da pandemia, a Universidade investiu na compra de chips de telefonia móvel para alunos com falta de acesso ou acesso precário à internet. O empréstimo de computadores portáteis amplia as ações de apoio aos graduandos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

“A inclusão digital é imprescindível para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, principalmente no cenário de pandemia que estamos vivendo. Sem os meios adequados para acesso à informação, fica muito difícil para o estudante desenvolver suas atividades relacionadas ao ensino, pesquisa, extensão e cultura e construir conhecimentos de uma forma ativa. Por isso, atribuir computadores para alunos e alunas mais vulneráveis é essencial para propiciar aos estudantes sentido de pertencimento e de emancipação no contexto universitário”, diz o professor Mário Sérgio Vasconcelos, coordenador da Cope.

Para se inscrever no edital, o estudante também precisa ter email institucional da Unesp (@unesp.br), estar matriculado em pelo menos três disciplinas e não pode estar perto de concluir o seu curso de graduação. Para se candidatar ao empréstimo de notebooks, é necessário fazer o cadastro e preencher o formulário de inscrição pela internet, via Sistema de Inclusão Digital da Prograd (SisID): https://prograddb.unesp.br/sistemasPrograd/SisID.php.

As inscrições para o edital de inclusão digital da Prograd terminam em 10 de maio de 2021.