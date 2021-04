Botucatu vacinará antecipadamente 100% a população adulta em estudo da Unesp com a vacina AstraZeneca/Oxford

Projeção é que seja vacinada a população de Botucatu entre 18 anos e 65 anos, aproximadamente 80 mil pessoas

Do Leia Notícias

O Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, confirmou nesta terça-feira, 27, que o Município se tornará a segunda Cidade do País a se beneficiar da vacinação em massa contra o Coronavírus, vacinando toda a população adulta.

Em sua rede social, com uma foto ao lado do Ministro de Saúde, Marcelo Quiroga, em Brasília, Mário Pardini divulgou. “Sabe quem poderia unir num projeto único de pesquisa de interesse científico mundial, Prefeitura Municipal, Ministério da Saúde, Governo Federal, UNESP, Hospital das Clínicas/Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade de OXFORD e Fundação Gates? Só DEUS!!!”, postou Pardini.

O projeto é da Unesp, através do médico infectologista Dr. Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, que fez contato com a Fundação Bill e Melinda Gates, levado ao Ministério da Saúde, em Brasília, pelo Reitor da Unesp, Dr. Pascoal Barreti, e pelo Prefeito Mário Pardini, irá vacinar a população adulta de Botucatu com a vacina AstraZeneca/Oxford, que serão fornecidas pela FioCruz, em um “estudo em vida real”.

A projeção é que seja vacinada a população de Botucatu entre 18 anos e 65 anos, aproximadamente 80 mil pessoas, que ainda não foram vacinadas na Cidade. Idosos com mais de 65 anos já foram ou já terão sido vacinados pela Secretaria de Saúde.

O projeto, que será implantado em Botucatu, tem como objetivo avaliar a efetividade no mundo da vacina Astrazeneca/Oxford, associada ao sequenciamento genético das diferentes cepas variantes em circulação.

A pesquisa clínica será feita em uma parceria da Fiocruz, Fundação Bill e Melinda Gates, Unesp/HCFMB e Prefeitura de Botucatu.

Em contato com a reportagem, o médico responsável pelo projeto, Dr. Carlos Magno Fortaleza explicou o projeto. “A intenção é vacinar toda a população de Botucatu com idade entre 18 e 65 anos, pessoas que ainda não foram vacinadas. Nossa projeção é de aproximadamente 80 mil pessoas. Será algo inédito no País, é bem maior do que o que ocorreu em Serrana, pelo número maior de pessoas que serão vacinadas. É um estudo clínico, que irá beneficiar a população”, disse.

Dr. Carlos Magno explicou ainda a importância do apoio da Fundação Bill e Melinda Gates, que foi contatada por ele e apresentou ao Ministério da Saúde. A Fundação irá fazer toda a parte laboratorial de identificação das variantes.