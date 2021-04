São Manuel promoverá testagem de Covid-19 entre comerciantes e comerciários

No total, serão realizados 500 testes neste público-alvo

Da Redação

O prefeito Ricardo Salaro se reuniu na tarde desta terça-feira (27), acompanhado dos Diretores Municipais Patrícia Rossanesi (Saúde), Edinho Baptistão (Indústria e Comércio), com os representantes da ACESM (Associação Comercial e Empresarial de São Manuel) José Riberto Dalho (Presidente), Reginaldo José Soares (2º tesoureiro), assessor Anderson Melego, representando o Sincovasa (Sindicato do Comércio Varejista de São Manuel) para realizar uma ação conjunta de testagem dos comerciantes e comerciários da cidade com idade entre 18 a 59 anos que ainda não foram vacinadas. No total, serão realizados 500 testes neste público-alvo.

Os interessados deverão entrar em contato com a ACESM ou Sincovasa e os testes irão acontecer no poliesportivo a partir do próximo dia 12 de maio, das 16h às 18h30, com horários agendados.