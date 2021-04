Botucatu: moradores da Vila Maria convivem com constantes quedas de fiação e energia elétrica

Da Redação

Moradores da região da Vila Maria enfrentam constantes quedas de energia em suas residências devido a fios soltos. Nesta semana foram duas situações em que os residentes das Ruas Cel. Joaquim Leandro de Oliveira, Ângelo Milanezi e Frederico Petry ficaram, por horas, sem o fornecimento total de eletricidade.

Na terça-feira, 27 de abril, uma carreta que transportava uma retroescavadeira enroscou na fiação existente na Avenida Conde de Serra Negra, nas proximidades das vias com o problema, arrebentando totalmente o cabeamento. A região ficou sem energia elétrica durante boa parte da manhã.

Alguns moradores, que preferiram não se identificar, relatam que o problema acentuou-se com o aumento do tráfego de caminhões após a inauguração de um supermercado no entorno. Por vezes, frisam, são veículos cujas alturas superam a da fiação elétrica. Cogitam fazer um abaixo-assinado para a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) e Prefeitura, pedindo solução à situação enfrentada, como melhorias e atualização da estrutura de postes e fiação.

Questionada, a Prefeitura de Botucatu, “a responsabilidade pelo acondicionamento dos fios de telefonia e da rede elétrica é da CPFL. A Prefeitura notificará a companhia para providências no local”. Não respondeu, no entanto, se haveria algum estudo para disciplinar o tráfego de caminhões ou mesmo delimitar áreas de estacionamento longe de fiação elétrica.

Já CPFL ressaltou, por meio de nota que apenas fez a manutenção para restabelecer o fornecimento de energia elétrica. Questionada sobre mudanças na altura da fiação, não posicionou-se.

A CPFL Paulista informa que equipes estiveram no local e retiraram os fios de telefonia que ofereciam risco aos motoristas. A companhia já notificou as empresas de telecomunicação para regularizarem suas fiações. A CPFL reforça que todas as manutenções e substituições de postes que possuem serviços compartilhados com outras empresas (TV a cabo ou telefonia, por exemplo) são programadas e as empresas avisadas com antecedência sobre o trabalho realizado para que possam garantir a integridade de suas redes e o funcionamento de seus respectivos serviços, de acordo com as determinações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).​, disse a empresa por meio de nota oficial.