Justiça Eleitoral mantém atendimento ao público por meio de canais digitais

Cidadão pode ter acesso a documentos e informações pelos canais online da Justiça Eleitoral

Em tempos de coronavírus, não é preciso ir ao cartório eleitoral para saber sobre título de eleitor, biometria e eleições, entre outros serviços. O cidadão pode ter acesso a documentos e informações pelos canais online da Justiça Eleitoral, direto do conforto e da segurança do seu lar.

Pelos portais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), é possível emitir e validar certidões de quitação eleitoral, de crimes eleitorais, de filiação partidária, negativa de alistamento e de composição partidária.

O link é o https://www.tre-sp.jus.br/ eleitor/certidoes/certidoes-1 .

O eleitor também consegue obter diversas informações, como o número do seu título de eleitor, o seu local de votação e a sua situação eleitoral. A consulta pode ser feita tanto pelo nome quanto pelo número do título eleitoral.

Neste caso, basta acessar o https://www.tre-sp.jus.br/ eleitor/atendimento-online/ atendimento-online .

E, se o cidadão ainda não tem título de eleitor, é possível iniciar os requerimentos de alistamento eleitoral mediante o sistema Título Net.

Por meio do pré-atendimento, também é permitido solicitar transferência de domicílio e revisão de dados cadastrais ( https://www.tre-sp.jus.br/ eleitor/atendimento-online/ titulo-deeleitor ).

Biometria

Também não é preciso ir ao cartório eleitoral para consultar a situação do cadastramento biométrico em seu estado e região.

A página sobre biometria traz muitas informações para você. Basta acessar www.justicaeleitoral.jus.br/ biometria/ .

Pagamento de multas

Já o eleitor que estiver com algum débito com a Justiça Eleitoral pode emitir o boleto para quitação de multas nos sites do TSE ou dos TREs.

O endereço é www.tse.jus.br/eleitor/titulo- de-eleitor/quitacao-de-multas . O pagamento da guia deve ser feito no Banco do Brasil (agências ou aplicativo).

Disque-Eleitor

As ouvidorias e os serviços de Disque-Eleitor da Justiça Eleitoral têm como objetivo esclarecer os cidadãos sobre dúvidas relacionadas às eleições e aos serviços eleitorais.

Outra forma de obter informações é entrando em contato com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por meio do Disque-Eleitor, cujo número é 148.