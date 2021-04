Menino de 11 anos morre por Covid-19 em Botucatu

É a mais jovem vítima pela doença na Cidade

Da Redação

Um menino de 11 anos tornou-se a vítima mais jovem da Covid-19 em Botucatu. A morte pela doença foi confirmada nesta quarta-feira, 28 de abril, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

Ele estava internado no Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB). Além dele, um homem de 63 anos também foi vítimado pela doença. Com isso, são 201 mortos segundo dados do governo do Estado.

No mês foram contabilizados 42 óbitos, correspondendo a 20,8% do total. Segundo o governo paulista, o índice de letalidade de Botucatu está em 1,7%, sendo de 2,1% entre os homens e 1,5% com as mulheres.