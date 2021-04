Sabesp instalará usinas solares em Conchas e São Manuel

Energia produzida nessas unidades vai gerar compensação de créditos no total de consumo

Da Redação

A Sabesp está iniciando a implantação de quatro Usinas Fotovoltaicas do Programa de Geração Distribuída da Companhia, como parte dos investimentos em ações voltadas à inovação, eficiência e sustentabilidade para aproveitamento energético disponível em suas instalações. Cada uma dessas unidades de geração de energia solar será instalada no entorno das estações de tratamento de esgoto (ETEs) da Companhia nos municípios de Conchas, Pederneiras, Salto de Pirapora e São Manuel, totalizando uma potência instalada de 8MW, com capacidade para suprimento de cerca de 6.250 residências.

A implantação dessas quatro unidades vai se somar à usina fotovoltaica já inaugurada pela Sabesp em fevereiro nas dependências da ETE do município de Orindiúva, a primeira usina fotovoltaica de 1 MW do Programa de Geração Distribuída da Companhia. No caso das unidades de Conchas, Pederneiras, Salto de Pirapora e São Manuel, as unidades já foram licitadas e seguem nos serviços de instalação de canteiro, manutenção e conservação da área até a efetiva implantação das usinas fotovoltaicas.

A energia produzida nessas unidades vai gerar compensação de créditos no total de consumo de energia elétrica que a Sabesp utiliza em suas instalações operacionais de água e de esgoto. Ao usar o sol como fonte de energia limpa e renovável, a Sabesp evita a emissão de CO2 na atmosfera e reduz gases de efeito estufa. O Programa de Geração de Energia Fotovoltaica por Geração Distribuída tem investimentos da ordem de R$ 245 milhões financiados pelo BID Invest para implantação de 33 usinas fotovoltaicas em áreas da Companhia contíguas às instalações operacionais, em sua maioria de ETEs tipo lagoa, principalmente no interior do Estado. A estimativa de energia gerada corresponde a 4,5% de toda a energia consumida na Sabesp (dado base dezembro/18).

Segundo o gerente de departamento de Gestão e Desenvolvimento Operacional da Sabesp na região de Botucatu, Fábio Henrique Moura Biz, a conta de energia elétrica da regional da Companhia corresponde a 26% dos custos operacionais da unidade que atende os municípios localizados na área do Médio Tietê. “Portanto, é obrigatório que busquemos soluções que tragam melhoria na rentabilidade dos nossos negócios, firmando a Sabesp como empresa sustentável”, disse.

O investimento nas quatro usinas fotovoltaicas – também conhecidas pela sigla UFVs – será de cerca de R$ 30 milhões e a expectativa é iniciar a produção de energia já em 2022, com entrada em operação das unidades em Pederneiras e Conchas, seguida pelas UFVs em São Manuel e Salto de Pirapora. A Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente da Sabesp coordena o Programa de Geração Distribuída e os contratos são administrados e fiscalizados pelo Departamento de Gestão de Energia, que também coordena todos os trabalhos.

“Este projeto reforça a vontade da empresa em inovar com respeito ao meio ambiente. Através da produção de energia fotovoltaica em nossas instalações, será possível ampliarmos a participação de energia de fonte renovável na matriz energética da Sabesp e ainda trazer redução dos custos operacionais. Por meio desta iniciativa, reafirmamos a posição da Sabesp de empresa vanguardista e comprometida com a questão ambiental”, destacou a gerente de Departamento de Gestão de Energia da superintendência de Desenvolvimento Operacional, Gisele Alessandra Nunes Cunha Abreu.

As usinas fotovoltaicas produzirão energia elétrica de fonte limpa e sustentável, sem emissão de gases de efeito estufa e com baixo impacto ambiental, contribuindo para ampliar a produção de energia renovável e diversificar a matriz energética da Sabesp.

A implantação dessas UFVs é uma iniciativa que traz a valorização para a imagem da Sabesp, mostrando seu compromisso como empresa que busca sustentabilidade na área ambiental e econômica.