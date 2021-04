Avaré soma mais de 2 mil pessoas vacinadas contra a gripe

Primeira etapa da Campanha de Vacinação contra a Influenza segue até 10 de maio

Da Redação

Mais de 2 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe em Avaré. A informação consta do balanço divulgado na quinta-feira, 29, pela Secretaria Municipal da Saúde. Foram imunizadas 988 crianças, 861 profissionais de Saúde, 148 gestantes e 15 puérperas, totalizando 2012 pessoas.

A primeira etapa da Campanha de Vacinação contra a Influenza segue até 10 de maio. Nesse primeiro momento, estão contemplados os seguintes grupos prioritários:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Gestantes;

Puérperas (até 45 dias após o parto);

Trabalhadores de Saúde;

Povos indígenas.

Locais

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos são imunizadas na UBS Bonsucesso, UBS Bairro Alto e ESF Flávio Celso Negrão. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 15 horas.

A imunização do público-alvo acima citado também acontece na ESF João Carvalho (Santa Elizabeth), das 8 às 11 horas.

Outra opção é a ESF Roberto M. Felisberto (Residencial Mário Bannwart) às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8 às 11 horas.

Gestantes e puérperas, por sua vez, são imunizadas contra a gripe no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caisma) das 8 às 14 horas.

Restrição

É importante levar a carteirinha de vacinação, Cartão SUS e documento com foto. Quem teve Covid-19 deve esperar 30 dias após a data do resultado positivo do exame para tomar a vacina contra a gripe.

Profissionais da Saúde

Já profissionais da Saúde são imunizados contra a gripe na UBS Ipiranga e ESF Fernando Hirata (São Rogério/Duílio Gambini) das 8 às 11 horas.

A vacinação também acontece na UBS Brabância e UBS Vera Cruz, das 13 às 16 horas. Importante: o profissional que tomou vacina contra a Covid-19 deve esperar 14 dias para tomar a vacina da gripe e vice-versa.

A etapa acontece de segunda a sexta-feira. É necessário apresentar a carteira do conselho profissional.