Botucatu: mais dois envolvidos no roubo ao Banco do Brasil, em julho, são presos. Um terceiro foi morto em confronto com a polícia

Desta forma, já são 15 criminosos- dos 40 estimados pela polícia- envolvidos no crime detidos

Mais dois criminosos envolvidos no roubo ao Banco do Brasil, em Botucatu, em julho de 2020, foram presos e um outro bandido foi morto nos últimos dias. Desta forma, já são 15 criminosos- dos 40 estimados pela polícia- envolvidos no crime, que aterrorizou Botucatu, fora de circulação.

De acordo com informações passadas pela Polícia, Leonardo Conceição Santos e Eduardo Berto da Costa, que estavam com prisões temporárias decretadas por Botucatu, em razão da investigação da DIG em relação ao roubo do Banco do Brasil, foram presos por outros crimes.

Já Gabriel Almeida dos Santos Novais foi morte em um confronto com a Polícia Militar. O local das prisões e da morte ainda não foram revelados.

