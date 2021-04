Ex-Chefe de Gabinete da Prefeitura de Anhembi morre em acidente de carro na Castello Branco

Rodolfo dirigia sua caminhonete e bateu na traseira do caminhão com placas de Bauru

Do Botucatu Online

A política da região de Botucatu está em luto com a morte do jovem Rodolfo Azzem Cosentino Rodrigues, de 32 anos, na madrugada desta quinta-feira, 29, em um acidente na Rodovia Castello Branco, próximo de Bofete.

Morador de Botucatu, ex-chefe de Gabinete da Prefeitura de Anhembi, Rodolfo era Mestre em Ciências da Educação, graduado em Psicologia, Filosofia, História e Gestão Pública. Reconhecido como uma das mais jovens lideranças regionais, Rodolfo Cosentino também trabalhou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ele também foi Diretor de Turismo de Anhembi e era membro da Irmandade do Divino Espírito Santo.

Segundo a Polícia Rodoviária, Rodolfo dirigia sua caminhonete, com placas de Botucatu, e bateu na traseira do caminhão com placas de Bauru e que carregava embalagens. Ele faleceu no local do acidente.

O motorista do caminhão não se feriu. A Polícia investigará as causa do acidente.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento de Rodolfo Cosentino.