Pessoas com Síndrome de Down, transplantados e pacientes renais são vacinados contra a Covid-19

Também é importante levar CPF, Cartão SUS e comprovante de residência para a vacinação

Da Redação

Pessoas com Síndrome de Down, pacientes renais crônicos e transplantados imunossuprimidos serão vacinados contra a Covid-19, a partir de 10 de maio, em Avaré. O cronograma foi divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde. Nos três casos citados, é preciso ter entre 18 e 59 anos.

Paralelamente, a etapa segue com a imunização de idosos de 63 anos (a partir de 29 de abril) e de 60, 61 e 62 anos (a partir de 6 de maio).

Locais de vacinação

A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira nos seguintes locais e horários:

Posto do Jardim Vera Cruz (Rua Carmem Dias Faria, s/n) das 8 às 11 e das 13 às 16 horas;

Posto da Brabância (Praça Armando de Paula Assis, s/n) das 8 às 11 horas;

Drive-thru no Parque Fernando Cruz Pimentel (Emapa) das 8 às 11 e das 13 às 16 horas.

Profissionais da Saúde

Já os profissionais da Saúde recebem a segunda dose da vacina da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz exclusivamente no posto João Carvalho (Parque Santa Elizabeth), das 13 às 16 horas.

Recomendações

A Saúde enfatiza que o morador deve ficar atento e tomar a segunda dose conforme o agendamento. Só assim é possível garantir a efetiva proteção contra o coronavírus.

Também é importante levar CPF, Cartão SUS e comprovante de residência para a vacinação. A Secretaria Municipal da Saúde lembra que não há necessidade de aglomeração, uma vez que cada etapa tem duração de vários dias.

Para evitar filas, é importante fazer o pré-cadastro no site vacinaja.sp.gov.br. “Não acredite em fake news. As informações oficiais e o calendário de vacinação são divulgados no site da Prefeitura de Avaré e nas redes sociais oficias”, ressalta o setor.

Balanço

Avaré recebeu 28.464 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 20.893 doses da Coronavac/Sinovac/Butantan e outras 7.571 doses da vacina produzida pela AstraZeneca/Oxford/Fiocruz.

O balanço divulgado na quarta-feira, 28, pela Secretaria Municipal da Saúde informa ainda que já foram aplicadas 24.430 doses, sendo 17.411 em idosos, 5.163 doses em profissionais de saúde, 1.014 em profissionais da segurança pública, 719 em profissionais da Educação e 123 doses aplicadas em pessoas institucionalizadas.

Das 24.430 doses aplicadas, 16.147 fazem parte da primeira dose, enquanto 8.283 doses se referem à segunda dose.