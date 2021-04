Bom Prato de Botucatu atenderá normalmente neste sábado, 1º

Foi prorrogado até o dia 31 de julho a gratuidade das refeições para as pessoas em situação de rua

Da Redação

A Secretaria de Desenvolvimento Social informa que os restaurantes da rede Bom Prato, incluindo o instalado no câmpus da Unesp, em Rubião Júnior, abrem normalmente no feriado de 1º de maio.

O Governo do Estado prorrogou até o dia 31 de julho a gratuidade das refeições para as pessoas em situação de rua, devidamente cadastradas pelos municípios. A rede oferece três refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar) em todas as 59 unidades do Bom Prato, inclusive aos finais de semana e feriados.