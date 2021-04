Comércio de Botucatu não funcionará neste sábado, 1º; semana do Dia das Mães terá horário diferenciado

A não abertura das lojas vai de encontro à Convenção Coletiva referente a 2020/2021



Comunicado conjunto dos Sindicatos do Comércio Varejista de Botucatu (Sincomércio) e dos Empregados no Comércio Varejista (Sincomerciários) aponta que as lojas não terão funcionamento neste sábado, 1º de Maio, feriado do Dia do Trabalho. A exceção, segundo a entidade, será para supermercados e shopping center, que possuem convenções diferenciadas.

A não abertura das lojas vai de encontro à Convenção Coletiva referente a 2020/2021. Segundo divulgado pelo Sincomerciários, em 28 de abril, tal proibição de funcionamento consta na cláusula 34 do referido documento.

Para a próxima semana, que antecede o Dia das Mães (segunda melhor data para o varejo, após o Natal), as lojas terão horários diferenciados, respeitando as determinações previstas na Fase de Transição do Plano São Paulo de combate à pandemia de Covid-19.

De 3 a 6 de maio as lojas funcionarão das 9 as 19 horas; sendo que na sexta-feira, 7 de maio, das 9 as 20 horas. No sábado, 8 de maio, das 9 as 17 horas.

Seviço:

Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista (Sincomerciários)- (14) 3811-6600/ 14 99767-0756

Sindicato do Comércio Varejista de Botucatu (Sincomércio)- (14) 3814-6649