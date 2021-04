Ex-prefeito de Botucatu, João Cury recebe presidente do São Paulo FC e trata de assuntos “institucionais”

Motivos da reunião não foram divulgados

Do Botucatu Online

O ex-prefeito de Botucatu, João Cury Neto, Secretário Executivo de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo, recebeu em seu gabinete a visita do presidente do São Paulo Futebol Clube, Júlio Casares, acompanhado do vereador da capital paulista, Arnaldo Faria de Sá, nesta sexta-feira, 30.

No encontro, que de acordo com o presidente do São Paulo foi “só interesse do Tricolor”, João Cury ainda recebeu uma camisa do São Paulo, seu time do coração, com seu nome e o número 10 nas costas. Ele também foi presenteado com outra camisa, com o nome de seu filho, Vitor.

Em suas redes sociais, antes da pandemia, era comum ver João Cury e seu filho no estádio do Morumbi, torcendo pelo São Paulo.