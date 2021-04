Hospital das Clínicas de Botucatu encerra abril com mais 2 mortes por Covid-19 e ocupação de UTI em 112%

O HCFMB concentra 110 pessoas internadas para tratamento do novo coronavírus

Da Redação

Nesta sexta-feira, 30 de abril, o Hospital das Clínicas de Botucatu encerra o mês com o registro de mais 2 mortes de pacientes por causa da Covid-19. Com isso, chegam a 323 as fatalidades provocadas pela enfermidade na unidade, vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Os óbitos foram em um homem, de 68 anos, residente em São Manuel; e em uma mulher, de 66 anos, moradora de Botucatu. Além disso, ocorreram mais duas altas de pacientes, sendo um homem, de 67 anos e uma mulher, de 45 anos. Ambos são de Botucatu.

Já a ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) exclusivos para tratamento da Covid-19 está em 112%. Hoje, todas as 40 vagas encontram-se em uso, sendo necessária a abertura de cinco espaços emergenciais. Além disso, a enfermaria concentra 65 pacientes internados. Ao todo, o HCFMB concentra 110 pessoas internadas para tratamento do novo coronavírus.

Desde o início da pandemia, o HCFMB- que recebe pacientes de todo o interior paulista-, ocorreram 538 altas hospitalares e 323 mortes.