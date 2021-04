Morre a Irmã Rosalina, do Convento Servas do Senhor, aos 94 anos

Sepultamento ocorre às 11h30 desta sexta-feira, 30

Da Redação

A Igreja Católica de Botucatu está de luto. Morreu na quinta-feira, 29 de abril, a irmã Rosalina Stankevecz, aos 94 anos.

A religiosa era vinculada ao convento Irmãs Servas do Senhor, na região da Boa Vista. Não foram informadas as causas do óbito.

O sepultamento ocorre às 11h30 desta sexta-feira, 30, no Cemitério Portal das Cruzes.