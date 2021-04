Poupatempo de Botucatu não terá expediente neste sábado (1º)

Em mais de um ano de pandemia, cerca de 75% dos serviços do Poupatempo foram prestados online

Da Redação

No Dia do Trabalhador, celebrado neste sábado (1º), o atendimento no Poupatempo será exclusivamente por meio dos canais digitais – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens.

Com as 82 unidades em todo o Estado fechadas para o atendimento presencial, o cidadão terá à disposição mais de 130 opções online, com conforto e comodidade, sem precisar sair de casa, pelo computador ou na tela do celular. Quem preferir também poderá utilizar os totens de autoatendimento distribuídos em pontos estratégicos de circulação, como estações do Metrô, CPTM, shoppings e supermercados. Os equipamentos disponibilizam mais de 40 serviços, incluindo a segunda via do RG e da CNH, entre outros.

Em mais de um ano de pandemia, cerca de 75% dos serviços do Poupatempo foram prestados online. Desde março de 2020, foram realizados mais de 13,3 milhões de atendimentos, sendo 9,7 milhões online. Pelas plataformas digitais, o programa disponibiliza atendimentos para renovação e a segunda via de CNH, licenciamento e transferência de veículos, consulta de IPVA, Atestado de Antecedentes Criminais, Carteira de Trabalho e seguro-desemprego, por exemplo.

Entre os órgãos presentes no portal e app do Poupatempo, estão o Detran.SP, Instituto de Identificação (IIRGD), Procon, CDHU, Sabesp, Cetesb, Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), Procuradoria Geral do Estado (PGE-SP), Receita Federal, secretarias estaduais da Educação, Fazenda e Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Transportes Metropolitanos, Saúde e Comunicação, além de algumas prefeituras.

Para os cidadãos com dúvidas sobre como realizar os serviços, incluindo o agendamento de data e horário para os atendimentos que precisam ser feitos de forma presencial, como a emissão de RG (primeira via e em casos de alteração e atualização de dados) e ainda alguns serviços do Detran.SP, como a transferência interestadual e a mudança na característica de veículos, podem acessar o portal do Poupatempo, que oferece vídeos tutoriais e cartilhas orientativas, com o passo a passo das principais solicitações.