Botucatu tem a 199ª morte por Covid-19, informa Prefeitura

Da Redação

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou na noite desta segunda-feira, 3 de maio, mais uma morte por Covid-19 em Botucatu. Com isso, chega a 199 as mortes acumuladas, segundo a Prefeitura.

Vítima é uma mulher de 65 anos, internada no Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB).

É a segunda morte no dia. Antes, um homem também de 65 anos não resistiu às complicações da doença. Com este óbito chega a ser o terceiro no mês.