Botucatu: vacinação contra a Covid-19 depende de autorização do TRE-SP e opções de datas são analisadas

Prefeitura segue sem pronunciar oficialmente

Da Redação

Surgiu um novo capítulo na vacinação em massa em Botucatu, que irá avaliar a eficácia do imunizante de Oxford/AstraZeneca, distribuído no Brasil pela Fiocruz, contra novas cepas do coronavírus, em um estudo realizado pela Unesp. Na tarde desta segunda-feira, 03, houve uma reunião com envolvendo a Secretaria Municipal de Saúde e o Cartório Eleitoral.

Em contato com a reportagem, o Chefe do Cartório Eleitoral de Botucatu, Igor Ignácio, contou que a Justiça Eleitoral de Botucatu já enviou uma solicitação ao TRE, em São Paulo, requisitando o uso da logística da Justiça, utilizada nas eleições, para a realização da vacinação.

Ignácio ainda explicou que os mesários não poderão ser convocados para participar, mas caso a Prefeitura ache necessário, eles serão convidados para irem como voluntários e colaborar com toda a ação.

O Chefe do Cartório Eleitoral não soube informar a data que ocorreria a vacinação em data da primeira dose. No entanto, uma pessoa que teria participado do encontro revelou que a intenção da Prefeitura seria o próximo domingo, 9, Dia das Mães. Apesar da intenção, a data já teria sido apontada na reunião como “inviável” por falta de tempo hábil para a operação da logística, nas 45 escolas. Uma outra data tem sido apontada como a mais plausível para a aplicação das milhares de doses: 16 de maio.

A Prefeitura segue sem pronunciar oficialmente, mas e em entrevistas à rádios da Cidade, o Prefeito Pardini afirmou que seguirá cauteloso quanto a data, porque depende da chegada das vacinas Oxford/AstraZeneca, distribuídas no Brasil pela Fiocruz.

Também tem sido cogitado o uso das estruturas e ginásios dos três maiores clubes poliesportivos da Cidade, no caso, a Associação Atlética Botucatuense, Associação Atlética Ferroviária e Botucatu Tênis Clubes. Estes locais poderiam receber a demanda de pessoas que têm residência comprovada, mas cujos títulos eleitorais não sejam registrados no município.