SP tem 97,1 mil óbitos e 2,92 milhões de casos de Covid-19

São 21.181 pacientes internados no estado

Da Redação

O Estado de São Paulo registra nesta segunda-feira (3) 2.926.516 casos e 97.172 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia. Entre o total de casos, 2.606.926 estão recuperados, sendo que 301.086 foram internados e receberam alta hospitalar.

São 21.181 pacientes internados no estado, sendo 10.107 em unidades de terapia intensiva e 11.074 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 78,2% e na Grande São Paulo é de 76,3%.

Está prorrogada a Fase de Transição do Plano São Paulo até 9 de maio, adotada diante da reversão da tendência de crescimento das internações. No entanto é fundamental que, mesmo com a redução dos índices, a população mantenha as medidas de distanciamento, uso de máscaras e higiene das mãos.