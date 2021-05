Botucatu: cartório eleitoral convida mesários para auxiliar na vacinação em massa; data ainda está para ser definida

Mesários auxiliarão na triagem da documentação apresentada pelos botucatuenses

Da Redação

O Cartório Eleitoral de Botucatu deu início ao processo de organização logística para auxiliar na vacinação em massa contra a Covid-19, que ocorrerá neste mês. A intenção é convidar até a próxima sexta-feira, 7 de maio, aproximadamente 1200 pessoas que trabalharam nas eleições de 2020.

Segundo postagem do chefe do Cartório Eleitoral, Igor Ignácio, os mesários auxiliarão na triagem da documentação apresentada para que a pessoa seja encaminhada ao local correto da vacinação. As aplicações e outros procedimentos serão efetuados pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde e profissionais capacitados.

Por se tratar de uma ação voluntária, Ignácio frisou que não haverá concessão de dias de abono em trabalho, que é de dois dias, conforme ocorre tradicionalmente com as eleições. No entanto, as pessoas interessadas terão prioridade no recebimento das doses.

Os interessados devem enviar nome completo, bem como número do CPF para o e-mail: ze026@tre-sp.jus.br ou pelo WhatsApp (14) 3814-5536.

A data da campanha ainda não está definida pela Prefeitura de Botucatu. Uma das hipóteses era que ocorreria no domingo, 8 de maio, Dia das Mães. No entanto, foi refutada pelo pouco tempo de organização logística. Outros dias aventados são 16, 23 ou 30 de maio. Intenção do Poder Público é aplicar a primeira dose da vacina da AstraZeneca/Oxford em mais de 80 mil botucatuenses de 18 a 60 anos.

Campanha faz parte de uma pesquisa firmada por Botucatu com Ministério da Saúde, Unesp e Universidade de Oxford para a efetividade da vacinação em massa, para testar a efetividade do imunizantes. Até esta terça-feira, 4 de maio, Cidade possui mais de 11.700 casos confirmados de Covid-19 e 199 mortes em decorrência da doença.

