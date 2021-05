Botucatu: inscrições para cursos gratuitos do Programa Via Rápida vão até quinta-feira, 06

Ao todo, serão 40 vagas disponibilizadas

Da Redação

O Programa Via Rápida, do Governo do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para vagas nos cursos de Recepção e Atendimento e Operador de Caixa. A iniciativa é uma parceria com a Prefeitura de Botucatu, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Relações Institucionais e Trabalho.

Ao todo, serão 40 vagas disponibilizadas, 20 para cada curso, em Botucatu. As inscrições vão até o dia 06 de maio.

Os inscritos terão uma bolsa-auxílio de 210 reais, que será entregue após 10 dias do início do curso, desde que o contemplado não falte em nenhum desses dias iniciais.

O início das aulas será no dia 18 de maio, por meio do portal online Via Rápida e no período noturno.

Para se inscrever e obter mais informações sobre o Programa, acesse o link www.cursosviarapida.sp.gov.br .