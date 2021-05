Homem é preso por lavagem de dinheiro na Castello Branco; mais de R$ 80 mil foram apreendidos

Condutor do veículo, de 38 anos, foi preso acusado de falsificação de dinheiro

Da Redação

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu R$ 85 mil em notas sem procedência escondidas no painel de um carro, durante abordagem na noite desta segunda-feira, 3 de maio, no pedágio da Rodovia Castello Branco (SP-280), em Itatinga. O condutor do veículo, de 38 anos, foi preso acusado de falsificação de dinheiro, revisto na Lei nº 9613/98.

Consta que durante abordagem a um Chevrolet Agile, com placas de Sumaré, foi efetuada revista ao motorista (que não teve a identidade revelada devido à Lei de Abuso de Autoridade), não tendo nada ilícito ou irregular encontrado em primeiro momento. No entanto, caiu em contradição ao ser indagado sobre a motivação da viagem.

Primeiro, alegou que havia viajado para efetuar uma manutenção no veículo. Mas, ao informar o tempo de deslocamento e o potencial serviço, não havia tempo hábil para esse deslocamento. Depois, mudou a versão, dizendo que viajara a Ourinhos para receber R$ 16 mil provenientes da venda de um automóvel por um primo. No entanto, disse que não conseguiu contato com o parente nem via telefone ou mensagens eletrônicas. Disse, ainda, não saber o endereço do parente, e nem como chegar ao local.

Devido à versões desencontradas, a PM iniciou revista minuciosa no interior do veículo. Foram localizados dois pacotes dentro de uma sacola plástica. Contadas, as notas totalizaram R$ 85.167 em espécie. Dentro de parte do painel frontal, na parte do acompanhante, ainda havia mais um pacote com R$ 127 em dinheiro.

O motorista ainda alegou que a quantia referia-se a uma divisão de um bem. Após ser dada voz de prisão, foi encaminhado ao plantão da polícia em Botucatu. Também foram apreendidos o veículo e um aparelho celular.