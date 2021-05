Aberto prazo para pedir isenção e redução de taxas de inscrição para Etecs e Fatecs

Valores integrais são de R$ 19 para Etecs e de R$ 39 para Fatecs

Da Redação

Desde terça-feira (4), os candidatos aos processos seletivos para o segundo semestre de 2021 podem solicitar redução da taxa de inscrição do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e redução e isenção da taxa de inscrição do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs). Os valores integrais são de R$ 19 para Etecs e de R$ 39 para Fatecs.

A seleção para os cursos técnicos e superiores de tecnologia se dará por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online. A mudança de critério foi adotada visando atender ao distanciamento social, para prevenir a transmissão do coronavírus, e respeitando as orientações recomendadas pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias.

Inclusão digital – Para os candidatos com dificuldade de acesso à internet, Etecs e Fatecs vão disponibilizar computadores para a realização dos procedimentos referentes aos processos seletivos. Para utilizar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do CPS. Os interessados devem entrar em contato com a sua unidade para confirmar o horário de atendimento.

Redução da taxa do Vestibulinho das Etecs

Os pedidos para redução de 50% da taxa de inscrição do processo seletivo das Etecs para o segundo semestre de 2021 devem ser feitos exclusivamente pela internet, até as 15 horas do dia 6 de maio. O valor integral é R$ 19.

Os interessados no benefício precisam preencher o formulário disponível na seção “redução” do site www.vestibulinhoetec.com.br. Após essa etapa, é necessário enviar por meio de upload, na seção “Documentos Comprobatórios”, os documentos relacionados abaixo, digitalizados com o tamanho de até 1 MB, nas extensões pdf, png, jpg ou jpeg. O período de envio também vai até às 15 horas do dia 6 de maio.

A resposta ao pedido será divulgada a partir das 15 horas do dia 12 de maio somente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br.

Requisitos – Para pleitear o desconto, é preciso ser estudante regularmente matriculado em uma das séries do Ensino Fundamental ou Médio; em curso pré-vestibular ou em curso superior de graduação ou pós-graduação. O interessado deve, também, ter uma remuneração mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 2.200) ou estar desempregado.

Documentos necessários – Comprovante de escolaridade e de renda. Candidatos desempregados, autônomos e aposentados devem seguir as instruções descritas na portaria, disponível no site.

Recurso – O candidato que tiver sua solicitação de redução de taxa de inscrição indeferida poderá entrar com recurso nos dias 13 e 14 de maio de 2021, no site www.vestibulinhoetec.com.br. O resultado será divulgado em 20 de maio no mesmo site.

Inscrição – Quem for beneficiado com a redução da taxa deverá efetuar sua inscrição no processo seletivo, no período previsto na Portaria que regulamenta o Vestibulinho, que será publicada em breve, exclusivamente pelo site.

As dúvidas ainda podem ser direcionadas para os telefones da Capital e Grande São Paulo (11) 3471- 4071 e nas demais localidades: 0800 772 2829 pelo site.

Isenção e redução da taxa do Vestibular das Fatecs

O prazo para solicitar isenção total e redução de 50% na taxa de inscrição do Vestibular das Fatecs também começa nesta terça-feira, 4, e vai até as 15 horas do dia 7 de maio. Os pedidos devem ser feitos somente no site do processo seletivo. O valor total da taxa é R$ 39.

Candidatos podem pleitear os dois benefícios, desde que atendam aos requisitos. Neste caso, é preciso fazer duas inscrições, preenchendo o formulário específico, disponível no site www.vestibularfatec.com.br. Em seguida, devem selecionar o link “Envio de Documentos”, disponível na seção “Documentos Comprobatórios”, para encaminhar os documentos relacionados abaixo, que precisam ser digitalizados com o tamanho de até 1 MB, nas extensões pdf, png, jpg ou jpeg. O período de envio vai de 4 até 7 de maio. A resposta à solicitação será divulgada somente pelo site no dia 18 de maio.

Requisitos para isenção – O candidato precisa ter concluído integralmente o Ensino Médio no território brasileiro; estar concluindo o terceiro semestre da Educação de Jovens e Adultos – EJA (supletivo) em escolas da rede pública (municipal, estadual ou federal) ou em instituição particular; ou estar concluindo o curso no Centro Estadual de Jovens e Adultos (Ceeja) com carga horária flexível e atendimento individualizado, todas no território nacional. Além disso, deve ter renda familiar bruta mensal máxima de dois salários mínimos (R$ 2.200) por pessoa. Se for independente, sua renda bruta mensal máxima precisa ser nesse mesmo valor.

Documentos necessários: comprovante de escolaridade e de renda. Candidatos desempregados e autônomos devem seguir as instruções disponíveis no site do Vestibular.

Requisitos para redução da taxa – É preciso ser estudante regularmente matriculado em uma das séries do Ensino Fundamental ou Médio; em curso pré-vestibular ou em curso superior de graduação ou de pós-graduação. O interessado deve, também, ter uma remuneração mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 2.200) ou estar desempregado.

Documentos necessários: comprovante de escolaridade e de renda. Candidatos desempregados, autônomos e aposentados podem conferir as instruções na portaria, disponível no site.

Recurso – O candidato que tiver sua solicitação de redução e isenção da taxa de inscrição indeferida poderá entrar com recurso nos dias 19 e 20 de maio, no site www.vestibularfatec.com.br. O resultado será divulgado no dia 27 de maio.

Inscrição – A inscrição no processo seletivos poderá ser feita em um único curso a partir do dia 27 de maio até as 15 horas do dia 31 de maio, exclusivamente pelo site.

Outras informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pelo site.