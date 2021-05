Botucatu: mortes por Covid-19 caem 24% em abril; mês foi o segundo mais letal da pandemia

Média de mortes registrada em abril foi de 1,33 por dia, nova redução em comparação com março

Por Flávio Fogueral

Botucatu encerrou abril com o total de 40 mortes provocadas pela Covid-19, valor 24,52% menor do que o acumulado no mês anterior, quando ocorreram 53 fatalidades. O número consta no balanço feito com base em dados fornecidos pelas Secretarias Municipal e de Estado da Saúde. Mesmo assim, é o segundo mês com mais mortes em toda a pandemia, cuja primeira morte foi em 7 de abril de 2020.

A média de mortes registrada em abril foi de 1,33 por dia, nova redução em comparação com março, quando o total foi de 1,80 de pacientes que não resistiram às complicações do novo coronavírus. O desempenho registrado nos últimos 30 dias mostra uma desaceleração como resultado das medidas mais restritivas adotadas em três finais de semana com lockdown e também como reflexo da vacinação. Até esta segunda-feira, 3 de maio, 47.661 doses haviam sido aplicadas, sendo 29.635 e 18.026 referentes à 1ª e 2ª doses, respectivamente.

O resultado ainda interrompe o ciclo de constantes altas iniciadas em janeiro, com 21 óbitos, fevereiro (24) e em março (53). Mesmo assim, o desempenho obtido no último mês é o segundo mais elevado em toda a pandemia. ano passado, os números registrados, de forma retroativa, foram: dezembro (5), novembro (2), outubro (7), setembro (11), agosto (6), julho (11), junho (8), maio (3) abril (2).

Conforme dados do governo do estado, das 196 mortes ocorridas até 30 de abril, 106 (ou 55%) foram em homens e 88 (45%) representam as mulheres como vítimas. Desde o início da pandemia, os óbitos foram mais prevalentes em pessoas de 70 a 79 anos (26,3%), 60 a 69 anos (23,9%), 80 a 89 anos (16,1%), 40 a 49 anos (12,7%), 50 a 59 anos (12,2%), 90 anos ou mais (3,9%), 30 a 39 anos (3,4%), 20 a 29 anos (1%) e de 10 a 19 anos (0,5%).

No geral, a taxa de letalidade em Botucatu passa a ser de 1,9% (em março este indicador era de 2% e, em fevereiro, 1,3%), sendo 1,6% entre o público feminino e de 2,2% no masculino. Este índice é definido como a proporção do número de óbitos decorrentes de uma doença e o número de enfermos da mesma, calculada ao longo de um período de tempo determinado. Na média estadual, de 3%, a letalidade é de 2,5% entre as mulheres e de 3,7% com os homens. Mesmo com a alta no número de mortes, os índices registrados em Botucatu são inferiores do que os do estado.