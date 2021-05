Conselho cria comissão para acompanhar projeto para trem turístico e valorização da estrutura férrea

Intenções, porém, são iniciais e não há um cronograma definido

Da Redação

O Conselho Municipal de Turismo deverá criar uma comissão que acompanhará projeto que visa instituir o trem turístico em Botucatu.

Este foi o resultado de reunião virtual realizada na terça-feira, 4 de maio, que avaliou as potencialidades da criação desta atividade.

Uma comissão foi criada no conselho para acompanhar e colaborar no projeto que deve partir do Poder Público. As intenções, porém, são iniciais e não há um cronograma definido.

Segundo o Conselho, mais de 80% do público que visita Botucatu tem interesse nas atividades ligadas ao trem turístico.

A estrutura ferroviária foi imprescindível para a formação e desenvolvimento da Cidade a partir do início do século XX. Após a Estrada de Ferro Sorocabana chegar a região com a construção de estações e extensa malha ferroviária, passou a ser encampada pela Fepasa até meados da década de 1990, quando foi privatizada no governo de Mário Covas, do PSDB. Parte das estações foi desativada e se deterioraram ao longo dos anos.

A estação de Botucatu, na Vila Jahu foi restaurada e reinaugurada em 2016. Já a localizada no Distrito de Rubião Júnior, prossegue sentindo o abandono. Ao longo da linha férrea, vagões abandonados servem como potenciais locais para criminalidade.