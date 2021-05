Guarda Civil prende condenado por estupro no Centro de Botucatu

Homem tinha uma condenação de oito anos em regime fechado por estupro de vulnerável

Da Redação

Um homem de 21 anos condenado por estupro de vulnerável, foi preso na noite de terça-feira, 4 de maio, pela Guarda Civil Municipal, no Centro de Botucatu. Ação ocorreu após patrulhamento da corporação pelas ruas da região.

Consta em boletim que o homem, ao notar a presença da viatura começou a correr e tentou fugir. No entanto, os agentes municipais passaram a perseguir o homem, vindo a abordá-lo alguns metros adiante. Durante revista pessoal nenhum objeto ou substância ilícita foram encontrados. Mas, ao consultar os documentos no banco de dados criminal integrado, constatou-se uma pendência com a Justiça.

No caso, o homem tinha uma condenação de oito anos em regime fechado por estupro de vulnerável. Diante do fato, foi dada voz de prisão ao mesmo, sendo encaminhado à Polícia Civil e, posterirormente recolhido ao Centro de Detenção Provisória (CDP) em Itatinga.

A identidade não foi divulgada devido à Lei de Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro de 2020.