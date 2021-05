São Manuel disponibiliza cadeiras de rodas anfíbias a portadores de deficiência

Uso de tais equipamentos por parte de pessoas com deficiência deverá ser agendado

Da Redação

Através de parceria com a Prefeitura Municipal de São Manuel e o Clube de Campo Água Nova, a Diretoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência desenvolve o Projeto “Praia Acessível”.

Por meio de Termo de Convênio entre a Municipalidade e a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo do Estado de São Paulo, ocorreu a cessão de 10 (dez) cadeiras de rodas anfíbias para uso por parte de pessoas com deficiência residentes em São Manuel.

O uso de tais equipamentos por parte de pessoas com deficiência deverá ser agendado junto à Secretaria do Clube Água Nova, através do telefone (14) 3841-3096.