Bom Prato oferece cardápio especial de Dia das Mães

Café da manhã custa R$ 0,50 e almoço e jantar a R$ 1,00

Da Redação

Em comemoração ao Dia das Mães, nesta sexta-feira, 7 de maio, será oferecido um cardápio especial, durante o almoço, nos 59 restaurantes da rede Bom Prato espalhados pelo Estado de São Paulo.

As unidades oferecerão cardápios variados, com pratos especiais que incluem sobrecoxa assada ao molho maitre d’hotel, Maminha na manteiga com pimentões e Cupim assado ao molho madeira. “Preparados com muito afeto e carinho, as refeições servidas diariamente em todas as unidades estão garantindo a segurança alimentar da população mais fragilizada no enfrentamento à pandemia”, complementa a Secretária de Estado.

Os restaurantes da rede Bom Prato seguem funcionando normalmente, sendo servidas cerca de 115 mil refeições (café da manhã, almoço e jantar) diariamente em todo o Estado. O café da manhã custa R﹩ 0,50 (cinquenta centavos) e almoço e jantar a R﹩ 1,00 (um real cada).

Desde o início da pandemia, todos os restaurantes Bom Prato adaptaram o serviço em 24 horas, distribuindo as refeições em embalagens descartáveis para retirada, além da implantação de jantares, e atendimento também aos finais de semana e feriados.

Ao todo, nesse período, foram servidas mais de 37,7 milhões de refeições, sendo mais de 784, 5 mil oferecidas gratuitamente para a população em situação de rua, cadastrada pelas prefeituras.