Botucatu: Rua João Passos receberá construção de nova Unidade Básica de Saúde

Foi assinado um termo de posse de área que abrigará o novo equipamento de saúde

Da Redação

A Rua João Passos, no Bairro do Lavapés, receberá uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) a ser construída no município. Anúncio ocorreu na tarde desta quinta-feira, 6 de maio, por meio de postagem do prefeito Mário Pardini (PSDB) em sua página oficial.

Segundo o gestor, foi assinado um termo de posse de área que abrigará o novo equipamento de saúde. Trata-se de um terreno existente no final da rua, nas proximidades do acesso à região da Cohab 1 (Setor Sul).

Não foram divulgadas informações como cronograma de obras, investimento a ser feito, financiamento da obra ou mesmo projeto arquitetônico da nova UBS.