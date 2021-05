Comércio de Botucatu terá horário diferenciado nesta sexta (7)

Nesta sexta-feira, 7 de maio, as lojas abrirão das 9 as 20 horas

Da Redação

O comércio de Botucatu terá horário diferenciado nesta sexta-feira (7), para a venda do Dia das Mães. Definição consta em acordo entre os Sindicatos do Comércio Varejista (Sincomércio) e dos Empregados no Comércio Varejista (Sincomerciários).

Nesta sexta-feira, 7 de maio, as lojas abrirão das 9 as 20 horas. No sábado, 8 de maio, das 9 as 17 horas. A exceção, segundo a entidade, será para supermercados e shopping center, que possuem convenções diferenciadas.

Serviço:

Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista (Sincomerciários)- (14) 3811-6600/ 14 99767-0756

Sindicato do Comércio Varejista de Botucatu (Sincomércio)- (14) 3814-6649