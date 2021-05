Guarda Municipal flagra aglomeração e falta de uso de máscaras

Foram lavradas multas de R$ 600 por cada infração

Da Redação

Na tarde desta quinta-feira, 6 de maio, a Guarda Civil Municipal (GCM) efetuou autuação a um depósito de bebidas por descumprimento das normas sanitárias vigentes. O fato ocorreu na região Central de Botucatu.

Consta em boletim de ocorrência que, após denúncias, a viatura deslocou-se até o estabelecimento- que não teve endereços ou nome informados-, e encontraram 8 pessoas sem máscara e se utilizando de narguile, bebidas alcoólicas e sem uso de máscaras de proteção facial aos demais frequentadores.



Solicitada a presença do responsável do estabelecimento, o funcionário informou que não se encontrava. Solicitado o alvará de funcionamento do estabelecimento, foi comunicado que que não o possuía.

Foram lavrados oito Autos de Infração Sanitária no valor de R$ 600 para cada pessoa que estava sem máscara e um Auto de Infração Sanitária por aglomeração ao responsável pelo estabelecimento.

Os fatos também serão encaminhados a Fiscalização de Rendas e a Polícia Civil para outras providências cabíveis.