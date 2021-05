Projeto Clube da Mata, da Unesp Botucatu, expande suas atividades na edição 2021

Curso conta com atividades formativas por ensino remoto, em junho

Da Redação

Após as edições presenciais realizadas em 2018 e 2019, o projeto de formação de guias da natureza “Clube da Mata” expande suas atividades no ano de 2021. Agora, a iniciativa que reúne Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA/Unesp), Instituto de Biociências (IB/Unesp), Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (Fepaf) vai oferecer o curso de formação para alunos e docentes da rede pública de São Manuel e também de Botucatu.

O curso conta com atividades formativas por ensino remoto, previstas para a segunda semana do mês de junho, com um encontro semanal de duas horas.

O projeto “Clube da Mata” foi criado em 2018 com o objetivo de formar alunos da rede pública do município de São Manuel (SP) como guias da natureza em visitações realizadas na Fazenda Experimental da Unesp no município. Concebido de forma a promover uma educação ambiental crítica e a ciência-cidadã, o curso já formou 65 alunos da rede pública de ensino (Ensino Fundamental II e Médio).

O projeto, apoiado também pela Pró-reitoria de Graduação da Unesp (PROGRAD), o Núcleo de Ensino, as Fazendas de Ensino, Pesquisa e Extensão (FEPE) e o Laboratório de Conservação da Natureza da FCA, estende seu trabalho para campanhas educativas, que buscam ampliar a capacidade de conscientização da população e retomar relações históricas e sociais com os espaços naturais, superando eventuais barreiras entre universidade e sociedade, abrindo caminho para futuras ações e desenvolvimento da cidadania de forma ativa e consciente.

O Clube da Mata é um projeto coordenado pela professora Maria de Lourdes Spazziani, do Departamento de Educação do IB.

Acesse o vídeo-convite para o Clube da Mata em 2021: https://youtu.be/Bj1mf8fRIjg

Contato: clubedamata2018@gmail.com

Para realizar a inscrição no Clube da Mata em 2021, docentes e alunos devem preencher um formulário de interesse disponibilizado nos links abaixo:

Alunos (São Manuel e Botucatu): https://docs.google.com/forms/d/1761Z6o7htRXH22q4V6CqOniItsY9hriCi4JrbJJ4kAg/edit?usp=haring

Docentes (Fundamental I / São Manuel): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_pywYvYDQ9jR5U1OzJuwiVDdTprpZwezkpbJlJpFGQTPyPQ/viewform?usp=sf_link

Docentes (Fundamental II e Médio / São Manuel): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCzU66dOXrmZPtO8SrZwIGDNw3WSwRugaBbDMWnBsbQ6FUdQ/viewform?usp=sf_link