Aulas presenciais retornam em Botucatu a partir de 17 de maio

Da Redação

As aulas presenciais retornarão em Botucatu a partir do próximo dia 17 de maio. É o que estabelece o decreto nº 12.282, assinado pelo prefeito Mário Pardini (PSDB) e publicado nesta quinta-feira, 6 de maio. Neste primeiro momento, a volta será exclusiva aos alunos da Educação Infantil e dos dois primeiros anos da Educação Fundamental.

A medida vale tanto para escolas da rede municipal quanto para os estabelecimentos de ensino privados. Escolas deverão adotar protocolos sanitários e de proteção aos alunos neste momento. Decreto ainda estabelece que a situação será avaliada periodicamente.

Além disso, a partir de 31 de maio está previsto o retorno dos alunos do 3º ao 5º anos do Ensino Fundamental, conforme o andamento da situação epidemiológica no município. A partir de 14 de junho há autorização para que os alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Técnico das redes municipal, estadual e particular voltem às salas de aula. Já o ensino superior seguirá decretos e definições do governo do estado.

O decreto pode ser conferido, na íntegra, aqui.